Coppa Davis, la Francia subito fuori. Il Belgio vince 2-0 e va in semifinale

BOLOGNA – La Francia si piega al Belgio nel match di esordio delle Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Non c’è nemmeno bisogno di schierare i doppisti, i ‘diavoli rossi’ del tennis liquidano i transalpini due a zero e ora aspettano per la semifinale di venerdì la vincente tra Italia e Austria.

La sfida è iniziata nel peggiore dei modi per la Francia con Corentin Moutet uscito sconfitto dal match con Raphael Collignon 6-2, 5-7, 5-7: una partita a tratti incomprensibile quella giocata dal tennista francese che ha sprecato numerose occasioni, sciorinando tutto il suo repertorio di palle corte, servizi dal basso e uscite tanto estemporanee quanto poco efficaci contro la solidità dell’avversario belga.

“Sono molto deluso dalla mia prestazione”, ammette in conferenza stampa.

Ci prova il numero uno dei transalpini, Arthur Rinderknech a rimettere in carreggiata la Francia, ma dall’altra parte della rete, nel secondo incontro di oggi, Zizou Bergs appare intenzionato a portate la squadra capitanata da Steve Darcis alla semifinale di venerdì. Il primo set si chiude 6-3 a favore del belga dopo un break nel quarto gioco. Rinderknech si ricorda di essere stato quest’anno un finalista Master 1000 e spinge il secondo set al tie-break recuperando un turno di servizio perso. Bergs nel finale è però implacabile. Il set è suo (7-6) e la Francia va a casa.