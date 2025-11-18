Virtus-Maccabi Tel Aviv, braccio di ferro tra Comune e Viminale. Intanto aperta la vendita dei biglietti

BOLOGNA – Mentre prosegue il braccio di ferro tra Comune di Bologna e Viminale sulla partita di basket tra Virtus e Maccabi Tel Aviv, la società bianconera annuncia l’apertura della biglietteria in vista dell’incontro casalingo che è tuttora programmato per venerdì sera al PalaDozza. Evento che si annuncia ad altissima tensione, vista la manifestazione pro Palestina promossa contro la presenza della squadra israeliana sotto le Due torri. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, potrebbe firmare un’ordinanza per spostare la partita: ipotesi che lo stesso primo cittadino porterà domani in discussione al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Perchè è quella la sede in cui va condiviso l’uso di questo strumento: Lepore risponde così al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha ribadito il proprio ok all’evento sottolineando che è lo stesso sindaco che se vuole può vietare l’incontro.

La Virtus, dunque, sul proprio sito “comunica che, in accordo con le indicazioni della autorità competenti, i biglietti e gli abbonamenti validi per la partita saranno nominali ed incedibili. Verrà controllato un documento d’identità in fase di accesso“. La vendita dei tagliandi “chiuderà, sempre secondo le indicazioni delle autorità, alle 19 del giorno prima della partita, giovedì 20 novembre. Inoltre, invitiamo gli spettatori ad arrivare alla partita con congruo anticipo, i cancelli del PalaDozza apriranno eccezionalmente alle ore 18.30” e quindi “due ore prima della palla a due”. Per tutte le partite “resta valida, come nella passata stagione, la possibilità per ogni abbonato della stagione 2025-2026 di acquistare a prezzo dedicato fino a tre biglietti, inserendo il codice di accesso presente sul proprio abbonamento”. Infine la società ricorda che, a partire dalla stagione in corso, “tutti i biglietti saranno nominali. Sarà necessario inserire in fase d’acquisto nome, cognome, luogo e data di nascita”. Sulla pagina social della Virtus, intanto, il post sull’apertura della biglietteria raccoglie commenti di diversa natura: c’è chi contesta l’opportunità di ospitare il Maccabi e chi invece è favorevole alla partita.