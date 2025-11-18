Proposta di legge Pd: “Introdurre il deposito cauzionale per le bottiglie di plastica”

ROMA – Importare in Italia il deposito cauzionale per gli imballaggi monouso. È lo scopo del disegno di legge delega, presentato oggi alla Camera, che punta a ridurre la dispersione di bottiglie di plastica e lattine nell’ambiente. Il sistema è già operativo in altri 18 Paesi dell’Ue e si basa sulla richiesta al consumatore di pagare un deposito al momento dell’acquisto, di solito tra i 15 e i 25 centesimi, per vederselo rimborsato alla restituzione dopo l’uso. Il provvedimento è stato illustrato dalla deputata del Pd e prima firmataria, Silvia Roggiani, e dalla collega Eleonora Evi ed è stato depositato in commissione Ambiente.

“Il deposito cauzionale è strumento efficace e vogliamo che sia adottato anche in Italia. In Germania ha raggiunto il 98% di raccolta e di riciclo. Come Unione Europea abbiamo l’obiettivo di arrivare al riciclo entro il 2029 del 90% degli imballaggi, delle bottiglie di plastica e delle lattine”, ha detto Roggiani. Che sul provvedimento ha precisato: “È un disegno di legge che contiene una serie di principi e di criteri e che delega il Governo ad adottare il deposito cauzionale. È un testo che può essere migliorato e spero ci sia la collaborazione del governo e della maggioranza”.

“Ben 18 Paesi europei hanno già introdotto il sistema di deposito cauzionale, che prevede una piccola cauzione che il consumatore paga al momento dell’acquisto della bottiglia di plastica e che viene restituita nel momento in cui la bottiglia viene conferita e restituita“, ha ricordato Evi, che sul tema ha presentato un ordine del giorno approvato lo scorso dicembre. “È un sistema per consentire di recuperare questa materia e fare quello che si chiama un cerchio chiuso, un ‘closed loop’ per recuperare quella materia che rimane di alta qualità e può così essere intercettata. Sappiamo anche molto bene quanto le bottiglie di plastica spesso le troviamo nei parchi, ai bordi delle strade, in mare e nei fiumi ed hanno un danno ambientale molto forte”, ha aggiunto.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, ed Enzo Favoino, coordinatore della campagna “A Buon Rendere – molto più di un vuoto”. “Insieme ai benefici ambientali, i Sistemi di deposito cauzionale hanno dimostrato di poter ridurre i costi di gestione dei rifiuti a carico delle comunità e di stimolare la crescita occupazionale, creando nuovi posti di lavoro nella gestione, raccolta e trattamento dei materiali”, ha spiegato Giovannini. Favoino, infine, ha ricordato che “A buon rendere” ha realizzato diverse iniziative, tra cui due sondaggi che “hanno rilevato che l’83% degli italiani appartenenti a tutte le aree politiche è a favore di un Deposito cauzionale. È un consenso bipartisan di cui bisogna tenere conto”.