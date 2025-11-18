martedì 18 Novembre 2025

Il biglietto che il piccolo Giovanni ha scritto al padre prima di essere ucciso dalla mamma

A Dentro la notizia è stato mostrato un nuovo documento sul caso del bambino di nove anni ucciso il 14 novembre a Trieste

Data pubblicazione: 18-11-2025

ROMA – A Dentro la notizia, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, è stato mostrato un nuovo documento, recuperato dalla giornalista Ilaria Dalle Palle, sul caso del bambino di nove anni ucciso il 14 novembre a Trieste dalla madre Olena Stasiuk. Si tratta del biglietto che il piccolo Giovanni ha scritto al padre il giorno prima di perdere la vita in cui dice che vuole bene a lui e agli animali da cortile che avevano in famiglia.

Nel bigliettino Giovanni scrive: “Papà ti voglio bene più di tutto il mondo. Sei il papà migliore del mondo. Ti voglio bene. Anche Capobanda, con Sporcugna, Braccobaldo, Piccolo Sporcugna e la Vecchia“.

Inoltre, nel corso della trasmissione, è andato in onda un audio di dicembre 2023 della madre Olena Stasiuk dove racconta un episodio in cui l’ex marito chiamò la polizia e l’accusò, insieme alla suocera, di essere pericolosa per il figlio, a testimonianza dei rapporti non buoni che correvano tra i genitori.

