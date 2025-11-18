Il biglietto che il piccolo Giovanni ha scritto al padre prima di essere ucciso dalla mamma

ROMA – A Dentro la notizia, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, è stato mostrato un nuovo documento, recuperato dalla giornalista Ilaria Dalle Palle, sul caso del bambino di nove anni ucciso il 14 novembre a Trieste dalla madre Olena Stasiuk. Si tratta del biglietto che il piccolo Giovanni ha scritto al padre il giorno prima di perdere la vita in cui dice che vuole bene a lui e agli animali da cortile che avevano in famiglia.

Nel bigliettino Giovanni scrive: “Papà ti voglio bene più di tutto il mondo. Sei il papà migliore del mondo. Ti voglio bene. Anche Capobanda, con Sporcugna, Braccobaldo, Piccolo Sporcugna e la Vecchia“.

Il biglietto che Giovanni ha scritto per il suo papà il giorno prima di essere ucciso da sua madre.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/BwZUWiGrMN — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 18, 2025

Inoltre, nel corso della trasmissione, è andato in onda un audio di dicembre 2023 della madre Olena Stasiuk dove racconta un episodio in cui l’ex marito chiamò la polizia e l’accusò, insieme alla suocera, di essere pericolosa per il figlio, a testimonianza dei rapporti non buoni che correvano tra i genitori.