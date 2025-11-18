martedì 18 Novembre 2025

Si lancia dall’auto per sfuggire alle coltellate dell’ex: è in prognosi riservata

La donna peruviana di 37 anni è ricoverata al Sant'Andrea di Roma e a quanto si apprende il primo intervento chirurgico è andato bene

Data pubblicazione: 18-11-2025 ore 18:40Ultimo aggiornamento: 18-11-2025 ore 18:45

ROMA – È in prognosi riservata la donna peruviana ricoverata al Sant’Andrea, a Roma, accoltellata dall’ex compagno. Si è lanciata dalla macchina sul Grande Raccordo Anulare per sfuggire alla morte. Il primo intervento chirurgico, a quanto si apprende, è andato bene ed è sotto osservazione.

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, “i fatti sono andati in scena intorno alle 10 e 50 all’altezza del chilometro 14 e 200 del Gra, poco dopo la galleria parco di Veio II. La 37enne ha raccontato di essere in auto con l’ex compagno quando l’uomo, al volante e al culmine di una lite, ha estratto un coltello e l’ha colpita al petto, al volto e al torace con diversi fendenti. Lei, nonostante fosse sanguinante, è scesa dall’auto in corsa gettandosi nella corsia di emergenza. A soccorrerla alcuni automobilisti prima, poi il personale Anas e i medici del 118 che l’hanno portata in codice rosso al vicino ospedale Sant’Andrea. Sul posto anche gli investigatori della squadra mobile di Roma che hanno raccolto la prima testimonianza della vittima e acquisito le telecamere del raccordo per trovare l’uomo violento“.

Un episodio che, per poco, non si è trasformato in un femminicidio. Dall’inizio dell’anno i femminicidi registrati sono 76, nella maggior parte dei casi avvenuti all’interno delle mura domestiche, per mano di mariti, conviventi o ex partner.

