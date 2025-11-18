Un professore 3 arriva su Rai 1, le anticipazioni della nuova stagione

Ph. Assunta Servello

ROMA – Giovedì 20 novembre, in prima serata, torna su Rai1 la terza stagione di Un Professore, la serie cult co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, che accompagnerà il pubblico per sei appuntamenti. I protagonisti ormai consolidati – Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino – saranno affiancati in questo nuovo viaggio da nuovi personaggi, Nicole Grimaudo e Dario Aita.

LE ANTICIPAZIONI

Dopo essersi riconciliato con la paternità nella prima stagione e dopo aver rischiato la vita nella seconda, Dante Balestra è pronto a tornare con nuove lezioni di filosofia e di vita, ma anche questa volta dovrà affrontare delle prove, una delle quali con l’avversario più duro di tutti: se stesso. Travolto dalle conseguenze di eventi del passato e da dubbi sul senso del suo lavoro di insegnante, arriverà addirittura a pensare di lasciare la scuola.

Nella terza stagione di “Un Professore”, il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. La maturità è alle porte per la 5ª B, e il futuro – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel caos del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo in prima persona: il ritorno a casa dalla madre Virginia, il delicato rapporto con Simone, il fragile equilibrio con Anita – che si è spezzato proprio quando i loro rapporto sembrava destinato a rinascere – e l’arrivo di vecchie e nuove conoscenze, con segreti e problemi che chiedono di essere svelati, e risolti.

La terza stagione racconta con forza e delicatezza il momento in cui siamo chiamati a scegliere chi vogliamo diventare e, se è vero che la filosofia non dà risposte, ma insegna a fare le domande giuste, Dante dovrà trovare il coraggio di affrontarne una molto importante e difficile: quanto costa essere davvero se stessi?

“Per me è una grande soddisfazione tornare in tv– dice Alessandro Gassman-sarò di nuovo nei panni del professor Dante su Rai1. Sento un affetto intenso da parte del pubblico. Non capita spesso di trovare un ruolo così calzante, e spero di poterlo portare avanti ancora a lungo. Ormai molti mi percepiscono come un insegnante vero e proprio. Mi succede spesso che le persone mi fermino per strada per chiedermi pareri di filosofia…sorrido tra me e me”.



“È sempre come camminare su un filo, conserva ancora quel lato un po’ istintivo che l’ha sempre caratterizzata”, spiega Claudia Pandolfi del suo personaggio. “Si impegna, si mette alla prova, inizia persino a insegnare. È una donna sincera, genuina, e continuo a volerle bene. Certo, il rapporto con il figlio Manuel (Damiano Gavino) rimane ancora un po’ problematico…”, aggiunge. A tal proposito, Damiano Gavino, spiega: “Manuel crescerà molto, prenderà decisioni coraggiose, per questo lo invidio molto. Io non ho mai avuto quella impulsività necessaria per compiere scelte così irrazionali da cambiarti davvero la vita”.

“Simone ha sempre avute le idee molto chiare, ma con la maturità inizierà a mancargli la terra sotto ai piedi– commenta Nicolas Maupas parlando del suo personaggio-. Mi sono affezionato molto a questo personaggio, nonostante all’inizio abbia dovuto combatterci veramente tanto. Simone fa ormai parte di me, è un personaggio che amo e proteggo”.