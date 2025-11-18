Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 18 novembre 2025

“UN PIANO DEL COLLE CONTRO MELONI?”, SCOPPIA UN CASO CON FDI

Un articolo del quotidiano ‘La Verità’, diretto da Maurizio Belpietro, scuote le massime cariche dello Stato. In un pezzo dal titolo ‘Il piano del Quirinale per fermare la Meloni’, si racconta di un consigliere del capo dello Stato Mattarella, che “auspicherebbe iniziative contro la presidente Giorgia Meloni e il centrodestra”. A sfiorare l’incidente diplomatico è però il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che chiede la smentita di iniziative contro la premier e il centrodestra. Al Colle si registra “stupore” e si reputa “ridicolo l’ennesimo attacco alla presidenza della Repubblica”. Il Pd bolla come “inaccettabili” le parole di Bignami e chiede a Meloni di “prendere le distanze”.

AUTONOMIA. GOVERNO FIRMA I PRIMI ACCORDI CON VENETO E LOMBARDIA

Formalizzato il primo passo per l’autonomia differenziata. Il governo ha siglato gli accordi preliminari con le prime due regioni, Veneto e Lombardia, per l’attribuzione di ulteriori competenze. “E’ un percorso aperto per aiutare e modernizzare tutte le regioni d’Italia”, sottolinea il ministro Roberto Calderoli. “Con l’autonomia si liberano subito 300 milioni di euro per la sanità”, dice il governatore del Veneto Luca Zaia. Critiche le opposizioni che parlano di “blitz elettorale” prima del voto per le regionali”. Domani tocca a Liguria e Piemonte.

IL PD PROPONE UNA CAUZIONE PER LE BOTTIGLIE DI PLASTICA

Importare in Italia il deposito cauzionale per gli imballaggi monouso. È lo scopo del disegno di legge delega, presentato oggi alla Camera, che punta a ridurre la dispersione di bottiglie di plastica e lattine nell’ambiente. Il sistema è già operativo in altri 18 Paesi dell’Unione europea e si basa sulla richiesta al consumatore di pagare un deposito al momento dell’acquisto, di solito tra i 15 e i 25 centesimi, per vederselo rimborsato alla restituzione dopo l’uso. Il provvedimento è stato illustrato dalla deputata del Pd e prima firmataria, Silvia Roggiani, e dalla collega Eleonora Evi ed è stato depositato in commissione Ambiente.

FDI: “UN NUCLEO SPECIALIZZATO PER CERCARE LE PERSONE SCOMPARSE”

Ogni anno in Italia sono circa 30 mila le denunce di persone scomparse. “Una fotografia preoccupante” per Caterina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, prima firmataria di una proposta di legge per istituire un Nucleo investigativo speciale per la loro ricerca. In occasione di un convegno a Montecitorio Varchi sottolinea che il fenomeno presenta “numeri importanti” che richiedono un intervento legislativo come appunto l’istituzione di una task force “che metta insieme banche dati, tecnologie e risorse umane altamente specializzate”.