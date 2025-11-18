martedì 18 Novembre 2025

Loretta Goggi e la sorella Daniela: “Ci chiamavano le Kessler italiane. Anche io vorrei morire con lei”

L'artista, in un'intervista al Corriere della Sera all'indomani della notizia della morte delle sorelle tedesche con il suicidio assistito, confessa, però, che non riuscirebbe a fare lo stesso

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 18-11-2025 ore 17:19Ultimo aggiornamento: 18-11-2025 ore 17:19

ROMA – “Ho pensato a un incidente quando mi hanno detto che erano morte insieme”. Così Loretta Goggi commenta al Corriere della Sera la morte delle gemelle Kessler, le quali – secondo quanto riferito dai giornali tedeschi – avrebbero scelto la via del suicidio assistito. Una decisione maturata da un rapporto simbiotico e paritario sin dalla loro nascita 89 anni fa. Un legame indissolubile che accomuna anche Loretta e sua sorella Daniela, che un tempo venivano definite le Kessler italiane. “Gliel’abbiamo detto- ricorda Goggi-. Ho premesso che noi non avevamo niente delle gemelle, anche fisicamente. E davvero non c’entravamo nulla con loro, però la stampa ci aveva dato quell’appellativo. E ne abbiamo riso insieme”.

L’incontro con Alice ed Ellen era avvenuto “circa 15 anni fa, mentre aspettavamo di entrare in scena. Abbiamo chiacchierato: loro erano dispiaciute perché in Germania facevano il cabaret di Brecht invece qui in Italia ‘ci chiamano ancora per il Dadaumpa e per La notte è piccola per noi‘”.

Riguardo sua sorella Daniela, Goggi spiega: “Abbiamo avuto e abbiamo un rapporto molto simbiotico. E in qualche modo le Kessler hanno ispirato il nostro modo di vivere così vicine e legate”. Sorelle sì, ma anche amiche: “Qualcosa che va al di là della consanguineità: è un’amicizia profonda, è dirci tutto quello che pensiamo. Le amicizie in punta di fioretto le lasciamo agli altri. Il nostro rapporto vuol dire confidarsi tutto”.

LEGGI ANCHE: L’addio delle gemelle Kessler e il fine vita, Mina Welby: “Io non sceglierei il suicidio assistito”

Sul tema della morte, Loretta poi dice: “Il mio desiderio nascosto sarebbe che succedesse lo stesso anche a noi, andarcene insieme, ma non lo procurerei io. Siamo legate in modo incredibile, ma siamo cattoliche praticanti. Togliersi la vita non lo contempliamo. Ma io sono un verme e ho paura della sofferenza e quindi non so cosa potrei fare in questo caso”. Nessun giudizio, però, per le Kessler: “Ci sono vari modi di definire il suicidio: c’è chi pensa sia vigliaccheria, chi pensa sia coraggio. Io non riesco proprio a mettermi nei panni delle Kessler“.

Leggi anche

BigMama a Belve: “Sono una grande fan del sesso libero”

di Serena Tropea

Eva Herzigova svela a Belve la verità sul flirt con Leonardo Di Caprio

di Serena Tropea

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»