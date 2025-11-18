Loretta Goggi e la sorella Daniela: “Ci chiamavano le Kessler italiane. Anche io vorrei morire con lei”

ROMA – “Ho pensato a un incidente quando mi hanno detto che erano morte insieme”. Così Loretta Goggi commenta al Corriere della Sera la morte delle gemelle Kessler, le quali – secondo quanto riferito dai giornali tedeschi – avrebbero scelto la via del suicidio assistito. Una decisione maturata da un rapporto simbiotico e paritario sin dalla loro nascita 89 anni fa. Un legame indissolubile che accomuna anche Loretta e sua sorella Daniela, che un tempo venivano definite le Kessler italiane. “Gliel’abbiamo detto- ricorda Goggi-. Ho premesso che noi non avevamo niente delle gemelle, anche fisicamente. E davvero non c’entravamo nulla con loro, però la stampa ci aveva dato quell’appellativo. E ne abbiamo riso insieme”.

L’incontro con Alice ed Ellen era avvenuto “circa 15 anni fa, mentre aspettavamo di entrare in scena. Abbiamo chiacchierato: loro erano dispiaciute perché in Germania facevano il cabaret di Brecht invece qui in Italia ‘ci chiamano ancora per il Dadaumpa e per La notte è piccola per noi‘”.

Riguardo sua sorella Daniela, Goggi spiega: “Abbiamo avuto e abbiamo un rapporto molto simbiotico. E in qualche modo le Kessler hanno ispirato il nostro modo di vivere così vicine e legate”. Sorelle sì, ma anche amiche: “Qualcosa che va al di là della consanguineità: è un’amicizia profonda, è dirci tutto quello che pensiamo. Le amicizie in punta di fioretto le lasciamo agli altri. Il nostro rapporto vuol dire confidarsi tutto”.

LEGGI ANCHE: L’addio delle gemelle Kessler e il fine vita, Mina Welby: “Io non sceglierei il suicidio assistito”

Sul tema della morte, Loretta poi dice: “Il mio desiderio nascosto sarebbe che succedesse lo stesso anche a noi, andarcene insieme, ma non lo procurerei io. Siamo legate in modo incredibile, ma siamo cattoliche praticanti. Togliersi la vita non lo contempliamo. Ma io sono un verme e ho paura della sofferenza e quindi non so cosa potrei fare in questo caso”. Nessun giudizio, però, per le Kessler: “Ci sono vari modi di definire il suicidio: c’è chi pensa sia vigliaccheria, chi pensa sia coraggio. Io non riesco proprio a mettermi nei panni delle Kessler“.