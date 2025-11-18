VIDEO| Mario Cipollini ricoverato in ospedale: “Il mio cuore continua a fare un po’ le bizze”

ROMA – Mario Cipollini è stato ricoverato all’ospedale di Ancona per problemi cardiaci. A raccontarlo, dal letto della sua camera, è lo stesso ex ciclista in un video pubblicato su Instagram che titola: “Di nuovo problemi (questa volta decisamente più complessa la situazione) dovranno vedere se inserire defibrillatore sottocutaneo. Ps. ‘avessi avuto il cuore ammodo, vedevi te che roba su quella bicicletta’”.

“QUALCOSA NON HA FUNZIONATO BENE IN QUESTO PERIODO”

“Ci risiamo, anzi ci risono. Sono di nuovo ad Ancona. Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze – ha raccontato il 58enne -. L’anno scorso avevo fatto l’ultima operazione in cui mi avevano inserito un loop. Ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un’applicazione, qua ad Ancona, monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: ‘Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio’. Fare lo studio significa rientrano dall’inguine o dal polso e vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema”.

Tra le varie possibili azioni, come anticipato, “si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo, ma spero assolutamente non sia il mio caso”. Cipollini, poi, ha spiegato di essere “nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all’altezza della situazione”.

CIPOLLINI: “NON MOLLARE MAI”. GLI AUGURI DI JOVANOTTI: “FORZA CAMPIONE!”

Promettendo di tenere chi lo segue “al corrente di quello che sta capitando”, ha concluso con una riflessione: “La vita è questa, bisogna andare avanti, non mollare mai, non abbattersi, sono sereno e tranquillo, dato che sono in mano a degli amici”. Tra gli auguri di una veloce ripresa ci sono anche quelli di personaggi come Nek e Jovanotti, quest’ultimo grande appassionato di ciclismo: “Forza campione!”.