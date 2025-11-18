martedì 18 Novembre 2025

Gli investitori temono l’effetto bolla delle AI: quarto giorno di Borse in caduta

In Asia, l’indice MSCI dell’area Asia-Pacifico è sceso dell’1,8%, toccando il livello più basso da metà ottobre. Il KOSPI sudcoreano ha perso il 3,5%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong dell’1,9%. Male anche il Nikkei 225 e Wall Street

Data pubblicazione: 18-11-2025 ore 11:28Ultimo aggiornamento: 18-11-2025 ore 11:29

ROMA – I mercati globali registrano il quarto giorno consecutivo di ribassi, con gli investitori sempre più cauti di fronte alle valutazioni elevate del settore tecnologico.

In Asia, l’indice MSCI dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) è sceso dell’1,8%, toccando il livello più basso da metà ottobre. Il KOSPI sudcoreano ha perso il 3,5%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong è arretrato dell’1,9%. Anche il Nikkei 225 ha segnato un calo superiore al 3%, sui timori legati alle tensioni tra Cina e Giappone su Taiwan.

Il clima negativo arriva dopo le flessioni di Wall Street: l’indice S&P 500 ha chiuso ieri ai minimi degli ultimi mesi. In Europa si prevede un avvio in ribasso alla riapertura delle contrattazioni.

Il “sentiment” resta fragile per diversi motivi: l’ipotesi che la Federal Reserve possa rallentare il percorso di riduzione dei tassi, le aspettative sui risultati di Nvidia in arrivo mercoledì e i dubbi sulla sostenibilità degli ingenti investimenti infrastrutturali legati all’intelligenza artificiale, sempre più finanziati con debito.

In questo contesto, Amazon ha collocato sul mercato 15 miliardi di dollari in obbligazioni, la sua prima emissione in dollari dal 2022, seguendo la scia di altre grandi società tecnologiche alla ricerca di capitale per sostenere i progetti legati all’AI.

Leggi anche

Bonus elettrodomestici, è scattato il click day: l’App subito in tilt

di Marcella Piretti

A Gustus arriva la guida delle pizzerie, Pignataro: una goccia interessante

di Elisa Manacorda

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»