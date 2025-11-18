Ai classroom, progetto per 50 scuole

BOLOGNA – Si chiama AI Classroom ed è un progetto pilota destinato a 50 scuole, già attivo in 6 Paesi europei, tra cui Regno Unito, Spagna, Italia, Bulgaria, Finlandia e Svezia, ma a breve anche in Irlanda e Polonia. Un’iniziativa -evidenzia una nota- di Acer e Intel che permette agli insegnanti di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per pianificare lezioni, creare contenuti e personalizzare l’insegnamento in base ai diversi bisogni formativi degli studenti. Nello specifico, i Pc studiati per la scuola in tutte le sue funzioni Acer TravelMate AI e Acer Chromebook Plus danno accesso a strumenti basati sull’intelligenza artificiale, grazie all’integrazione rispettivamente di Microsoft Copilot e Google Gemini. Questi tool sono centrali nel: fornire tutoraggio personalizzato per migliorare le esperienze di apprendimento; ottimizzare i sistemi di gestione dell’insegnamento per aiutare i docenti nelle mansioni amministrative; assistere gli educatori nella progettazione dei programmi di studio e di lezioni interattiv; supportare gli insegnanti nell’analisi dei trend nella correzione di test e compiti in classe, e pianificare interventi didattici diversificati a seconda delle carenze e degli errori evidenziati. Tutto ciò è possibile grazie a un ecosistema solido: una rete di rivenditori certificati con esperienza nel settore education, collaborazioni con Microsoft, Google, nonché un ascolto costante delle esigenze delle scuole.

PEZ: LA PRIORITÀ È VALORIZZARE GLI INSEGNANTI

“La nostra priorità è valorizzare gli insegnanti, fornendo contenuti e strumenti che li aiutino a preparare gli studenti alle competenze del futuro- spiega nella nota Cristina Pez, Commercial director B2b and education di Acer Emea-. “Supportare la digitalizzazione delle scuole significa prima di tutto potenziare il ruolo del docente, con un impatto diretto sulla qualità dell’apprendimento. Con il progetto AI classroom, Acer for education si posiziona come pioniere nel portare l’AI nelle scuole, non limitandosi al mondo dei docenti ma portando benefici all’intero istituto grazie al miglioramento dei processi di back office e amministrativi che supportano l’insegnamento”. AI Classroom si aggiunge a “Skills For Innovation” di Intel, progetto formativo per docenti riconosciuto dalla Commissione Europea come pienamente allineato al quadro EU DigComp, dove Acer ha collaborato allo sviluppo e alla progettazione di Starter Pack, piani di lezione modulabili divisi per fasce d’età (10-19 anni). AI Classroom e Skills for Innovation sono due iniziative distinte, ma complementari. Intel SFI fornisce il framework pedagogico (attività, percorsi, formazione docenti), mentre Acer AI Classroom mette a disposizione strumenti tecnologici concreti (PC con AI, piattaforme educative, applicazioni). Il progetto AI Classroom -conclude la nota- ha visto ad oggi il coinvolgimento dei seguenti istituti: Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi – Busto Arsizio https://acerforeducation.acer.com/experiences/success_stories/acer-travelmate-p6-14-ai-tangible-innovation-at-ite-tosi-in-busto-arsizio/ ; Istituto Superiore Enrico Fermi – Mantova https://acerforeducation.acer.com/experiences/success_stories/acer-travelmate-copilot-plus-pc-a-new-boost-for-learning-at-the-fermi-institute-in-mantova/ ; The International School of Bologna – Bologna https://acerforeducation.acer.com/experiences/success_stories/acer_chromebook_plus_and_ai_the_international_school_of_bologna_pilot_project/