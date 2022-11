Sanità, Regione Toscana tampona caro-carburante: sei milioni in più per 118

FIRENZE – Oltre sei milioni in più per enti e associazioni del volontariato impegnati nel trasporto sanitario di emergenza-urgenza. A metterli a disposizione è la Regione Toscana con una delibera, di iniziativa dall’assessore alla Sanità, Simone Bezzini, approvata nei giorni scorsi dalla Giunta. Il provvedimento fa seguito all’accordo siglato ad agosto con Misericordia, Anpas e Croce rossa italiana per far fronte all’aumento dei costi sostenuto negli ultimi mesi. Le risorse si aggiungono alla dotazione annua che per il 2022 è stata confermata nell’ordine dei 99 milioni, in linea coi fondi garantiti nel 2021.

BEZZINI: “ANDIAMO INCONTRO A ESIGENZE VOLONTARIATO”

“Le associazioni di volontariato e gli enti coinvolti nel servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza- spiega l’assessore Bezzini– hanno subito un incremento di attività durante la pandemia e successivamente un aumento dei costi dovuto in gran parte al caro carburante. Con questo stanziamento straordinario cerchiamo di venire loro incontro, consapevoli dell’importanza del servizio svolto all’interno del sistema toscano”.

