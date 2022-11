Genitori in blue jeans? Ecco cosa fanno oggi gli attori della sitcom icona degli anni 80 | LE FOTO

BOLOGNA – Da fine ottobre c’è un nuovo canale tv, al numero 37 del telecomando. È Warner tv, di proprietà della Warner Bros, che ha a disposizione una vastissima scelta tra film e serie tv del famoso gruppo statunitense. Un ritorno, per tanti versi agli anni ’70 e ’80, quando la Warner produsse e distribuì pellicole che hanno fatto storia.

Tra queste c’è senza ombra di dubbio Genitori in blue jeans, che fece il suo esordio a metà degli anni ’80 e proseguì fino ai primi anni ’90. La serie è incentrata sulle vicende quotidiane della famiglia Seaver: Jason, il padre psichiatra, Maggie, la madre giornalista, e i tre figli (in seguito diventati quattro). Ma che fine hanno fatto i protagonisti?

Partiamo proprio dal primo dei figli, Mike Seaver, interpretato da Kirk Cameron: un adolescente pronto a mettersi nei guai, più attratto dalle ragazze che dai libri, ma in fondo con un cuore tenero. Con il giubbotto di pelle quasi sempre addosso, Mike Seaver-Kirk Cameron ci mise poco a diventare l’idolo delle ragazzine di tutto il mondo.

Cameron ha continuato a fare l’attore e giovanissimo, a 21 anni, ha sposato Chelsea Noble che nella sitcom, ironia della sorte, interpretava la sua fidanzata. I due hanno sei figli, di cui quattro adottati, che compaiono spesso sul suo profilo Instagram.

Ma Cameron attualmente fa notizia non tanto per i suoi film, quanto per la sua svolta religiosa: Kirk già quando interpretava la serie si convertì alla fede evangelica, tanto da ‘censurare’ i produttori su alcuni temi. E oggi viene spesso attaccato per le sue posizioni non proprio progressiste su donne, gay e aborto.

Kirk Cameron

Alan Thicke, che interpreta il papà moderno e sempre pronto ad ascoltare e cercare di comprendere i figli, è scomparso per un attacco di cuore nel 2016 all’età di 69 anni. Thicke ha lavorato molto nelle serie americane, da “Beautiful” fino a “How I met your mother”. Al cinema è apparso, tra gli altri, nel film “Alpha Dog”.

Joanna Kerns, che nella sit è la mamma premurosa e sempre sorridente, è apparsa anche in altre serie, come Tre cuori in affitto, poi ha preferito andare dietro la telecamera e dedicarsi alla regia. Ha quasi 70 anni.

Joanna Kerns

Tracey Gold, che interpreta la seconda figlia, Carol, studiosa e posata, ha combattuto a lungo contro l’anoressia. Gold, che ha debuttato da bambina nelle pubblicità, ha 53 anni. Infine Jeremy Miller, ovvero Ben Seaver il figlio più piccolo, un bambino carino e divertente. Ha continuato a fare l’attore anche se non con la stessa fortuna. Ha 46 anni.

Jeremy Miller

Nel corso delle sette stagioni, sono apparsi anche Brad Pitt, Hilary Swank, oltre a Leonardo Di Caprio che aveva invece un ruolo fisso: per loro non c’è bisogno di raccontare come è andata a finire.

(Le immagini degli attori oggi sono tratte dai loro profili Instagram)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it