I Måneskin raddoppiano i concerti negli stadi di Roma e Milano

ROMA – I Måneskin non si fermano e, dopo la nomination ai Grammy Awards, raddoppiano i concerti negli stadi di Roma e Milano. Il gruppo è atteso il 20 luglio nella Capitale, allo stadio Olimpico, e il 24 luglio nel capoluogo lombardo, a San Siro. Replicherà il 21 luglio nella loro città e il 25 luglio a Milano.

I BIGLIETTI

Una decisione inevitabile dopo il successo della prima tranche di vendite, che vede il tempio del calcio milanese sold out. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle 11 di domani. Dalle 11 del 24 novembre in tutte le rivendite autorizzate.

