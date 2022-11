Si laurea e partorisce nello stesso giorno: l’incredibile storia di Benedetta Santoro

ROMA – Laurearsi e diventare madre nello stesso giorno non è da tutte, eppure c’è chi è riuscita nell’impresa. La protagonista di questa incredibile storia si chiama Benedetta Santoro e abita a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Martedì la ventiquattrenne si è recata all’Università di Perugia per discutere la sua tesi in Servizi sociali, accompagnata dal fidanzato. Mentre era in attesa del suo momento sono iniziate le doglie.

Prontamente il suo turno è stato anticipato e la giovane è riuscita a laurearsi, per poi correre in ospedale e diventare poco dopo mamma. A celebrare sui social il sorprendente traguardo di Benedetta è stata la cognata, postando due foto dell’indimenticabile giorno: “La mia cognata è differente, sei una forza della natura e hai dato alla luce una meraviglia”, il messaggio che accompagna il post.

