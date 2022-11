X Factor 2022, flirt per Rkomi e una concorrente? “Sono imbarazzato”

ROMA – Aria di flirt a X Factor 2022. Protagonista del gossip televisivo è il neo-giudice Rkomi, che nel daily del talent si è fatto avanti con una delle concorrenti. Si tratta di Beatrice Quinta, cantante del roaster di Dargen D’Amico.

La simpatia tra i due è innegabile. Durante la terza puntata gli sguardi che hanno fatto riflettere lo stesso Rkomi, il quale esponendosi davanti alla ragazza ha esclamato: “Sono un po’ imbarazzato”. A scatenare questa sensazione nel rapper, reduce da una storia con Paola Di Benedetto, è stata l’esibizione di “Fiori rosa, fiori di pesco”, cover di Lucio Battisti.

LA PERFORMANCE INCRIMINATA

Beatrice si avvicina al tavolo dei giudici e canta fissando Rkomi, in un momento catturato dalle telecamere senza esitazione.

“Ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso”, spiega Rkomi, come si può vedere in un video pubblicato dallo stesso talent di Sky.

LA RISPOSTA DI BEATRICE

“Parliamone quando finisce X Factor, che dici? Potrebbe metterti in una posizione scomoda”. Questa la risposta della cantante, che conclude con una battuta: “Anche se io sono fan delle posizioni scomode”.

IL PRECEDENTE CON MORGAN

Ad X Factor non sarebbe la prima volta che nasce un amore. Il precedente c’è stato con Morgan e Jessica Mazzoli. I due hanno avuto una figlia, Lara, ma la loro storia non ha avuto gli esiti sperati. Anzi, nel tempo i due si sono scambiati dichiarazioni poco piacevoli. La cantante classe 1991 accusa l’artista di essere sparito dalla vita della figlia.

“Lui mette in primo piano sempre la sua vita pubblica- ha dichiarato- io sono qui per mettere in primo piano la sua vita privata. Dichiara il falso quando dice che vede la figlia. In tutti questi anni ho sempre cercato di mettermi in contatto con lui, ma non ho mai ricevuto una risposta, mai una. In tutti questi anni l’ha vista due volte”. La risposta è, poi, arrivata da Live – Non è la D’Urso: “Lei ha deciso di andarsene e di chiedere solo soldi. Questo non è incastrare? Io non sono nelle condizioni di vederla e alcuni di questi problemi sono causati dalla mamma. Io ho sempre detto alla bimba che poteva venire e lei non è venuta”.

