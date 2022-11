Foto da twitter

ROMA – Dopo due anni Alessandro Cattelan è tornato sul palco di X Factor generando l’entusiasmo dei fan del programma. Ieri sera ha fatto la sua comparsa, in maniera del tutto inaspettata, aprendo la quarta puntata del talent show: “Buonasera a tutti e benvenuti al quarto live. Siete davvero pronti? E allora facciamo un po’ di casino per i quattro giudici di X Factor”, ha esordito il presentatore sul palco di Assago. Poi rispondendo a Fedez che chiedeva il perché della sua presenza ha aggiunto: “Facciamo il nostro lavoro” e ha continuato a condurre la puntata come nulla fosse. Il che ha mandato in confusione e contemporaneamente ha generato l’entusiasmo del pubblico da casa.

Se a ciò si aggiunge una storia di Cattelan postata sui social nel corso della serata, nella quale si trovava al concerto di Cesare Cremonini, il caos mentale non poteva che aumentare.

Raga sono a vedere @CremoniniCesare ❤️ non sono a #xf2022 . Boh? Allucinazione collettiva? Ma vi voglio bene! pic.twitter.com/ltU8kt20yt — alessandro cattelan (@alecattelan) November 17, 2022

PIOGGIA DI TWEET PER CATTELAN, IL PUBBLICO DI X FACTOR LO RIVUOLE ALLA CONDUZIONE

Subito dopo la sua apparizione al talent show, Twitter è stato inondato di messaggi di fan in visibilio che chiedevano a gran voce il suo ritorno alla conduzione del programma. Non sono mancati anche i meme, che hanno ironizzato sull’ubiquità di Cattelan. In realtà la presenza del conduttore al concerto di Cremonini e poco dopo sul palco di X Factor non ha nulla di divino. Il Mediolanum Forum e il Teatro Repower distano appena 350 metri l’uno dall’altro.

Questa puntata mi ha fatto ricordare quanto mi manca Alessandro Cattelan #XF2022 pic.twitter.com/MAcQA5X8YB — B. (@xiwannaB) November 17, 2022

Con Cattelan accanto è inevitabile che escano tutti i limiti (evidenti) della Michielin. #Xf2022 — Domenico Marocchi (@domenicomarock) November 17, 2022

cattelan che in una sera ha fatto il conduttore, è stato a casa, è andato al concerto di Cremonini ed è finito tra il pubblico di xfactor #XF2022 pic.twitter.com/dow0Qjv6mX — ronicå¡!🦦 (@ronicarmonica) November 17, 2022

