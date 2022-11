Pigiama party con Spongebob, nella vasca dei delfini: all’Acquario di Genova si può

GENOVA – “Una notte all’Acquario con SpongeBob”, nella vasca dei delfini. E’ l’iniziativa lanciata dall’Acquario di Genova, in collaborazione con Nickelodeon, pensata principalmente per famiglie con bambini e gruppi di piccoli amici che vogliono organizzare un pigiama party assolutamente esclusivo. Non solo divertimento: la collaborazione tra la principale attrazione turistica genovese e la piattaforma cartoon per più piccoli, giunta al decimo anno, ha come obiettivo la diffusione della cultura della salvaguardia dei mari e delle barriere coralline e la protezione dei diritti dei bambini.

Il nuovo concorso, a cui si può partecipare andando sul sito nicktv.it/VinciSpongeBob e rispondendo a una domanda di conoscenza generale su SpongeBob e i suoi amici, offre anche una visita guidata all’Acquario per scoprire tutti i segreti notturni del mare. E, poi, i “sogni d’oro” in una stanza completamente marchiata SpongeBob, davanti alla grande vasca dei delfini.

La collaborazione con Nickelodeon si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per il trentesimo compleanno dell’Acquario di Genova e proseguirà con altri progetti anche in ambito sociale che riguardano i piccoli pazienti dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, per offrire loro occasioni di svago attraverso la conoscenza del mondo marino, ricordando che il gioco è un diritto inalienabile per ogni bambino.

