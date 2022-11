All’Ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno 47 nuovi letti elettrificati

ROMA – Iniziata la consegna e l’installazione dei 47 nuovi letti elettrificati all’Ospedale di Anzio che andranno a sostituire quelli meccanici, ormai obsoleti, del nosocomio. Da ieri 17 novembre è in corso l’implementazione nel Reparto di Ortopedia di 16 posti letto e di 10 posti letto nel reparto di Medicina. È programmata la consegna per il 24 novembre di ulteriori 16 letti nel Reparto di Medicina e di 5 nel Reparto di Ginecologia. Queste dotazioni vanno ad aggiungersi alle precedenti acquisizioni per i reparti di Chirurgia, Riabilitazione e Osservazione completando in questo modo l’ammodernamento dei posti letto complessivi della struttura. “Un importante rinnovamento per l’Ospedale di Anzio- dichiara il direttore generale Cristiano Camponi- che andrà ad impattare positivamente sul benessere sia dei pazienti che del personale sanitario, rendendo più agevole la movimentazione dei letti e migliorando contestualmente l’assistenza e il comfort alberghiero nella nostra struttura”.

