In Valle d’Aosta si può prenotare screening gratuito tumore collo

AOSTA – L’Usl della Valle d’Aosta ha aperto le prenotazioni per lo screening gratuito in occasione della giornata per la prevenzione dei tumori del collo che si svolgerà in numerose strutture ospedaliere italiane martedì 23 novembre prossimo. La struttura complessa otorinolaringoiatria dell’ospedale Parini di Aosta metterà a disposizione l’ambulatorio 20 della “piastra” della struttura ospedaliera dalle 14 alle 18, per uno screening gratuito alla popolazione e per fornire informazioni utili.

L’iniziativa “rappresenta un’occasione interessante per porre l’attenzione sui tumori del collo attraverso l’effettuazione di uno screening, gratuito, e di una campagna di sensibilizzazione”, spiega Antonella De Stefani, direttrice della otorinolaringoiatria del Parini. Con questa giornata, “il messaggio che intendiamo veicolare a tutti i cittadini è quello di non sottovalutare alcuni sintomi che possono essere indicativi di situazioni da sottoporre all’attenzione dello specialista, come la comparsa di noduli del collo o di masse cervicali- aggiunge De Stefani, precisando che “la diagnosi precoce del cancro alla testa e al collo può portare ad un tasso di sopravvivenza superiore all’80-90%”. Le visite possono essere prenotate al numero di telefono 0165.544481 dalle 9 alle 12 (tutti i giorni, esclusi sabato e domenica), fino all’esaurimento dei posti disponibili.