Balotelli: “Pronto per tornare in Nazionale, sarebbe un sogno”

ROMA – “Sono pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno e partirei a piedi dalla Turchia se sapessi di essere convocato a marzo”. Lo ha dichiarato Mario Balotelli al canale Twitch di Ocw Sports. L’attaccante, che milita nella squadra turca Adana Demirspor, allenata da Vincenzo Montella, ha totalizzato con l’Italia 36 presenze, realizzando 14 gol. L’ultima convocazione di Balotelli in Azzurro è datata 19 maggio 2018, chiamata effettuata da Roberto Mancini che lo ha allenato anche all’Inter e al Manchester City.

