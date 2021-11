Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati. L’annuncio su Instagram

(Foto dal profilo Facebook di Shawn Mendes)

ROMA – Giovani, talentuosi, belli e innamorati. Shawn Mendes e Camila Cabello sono stati una delle coppie più popolari dello showbiz mondiale. Il verbo va declinato al passato perché poche ore fa i due cantanti hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Con una ‘story’ pubblicata sui rispettivi profili Instagram, il 23enne canadese e la 24enne statunitense di origine cubana hanno spiazzato tutti i loro fan spiegando che sì, hanno deciso di separarsi.

“Ciao ragazzi – hanno scritto i due cantanti sul social network -, abbiamo deciso di terminare la nostra relazione ma il nostro amore reciproco come esseri umani è più forte che mai“. Shawn Mendes e Camila Cabello hanno proseguito: “Abbiamo iniziato il nostro rapporto come migliori amici e continueremo ad esserlo. Apprezziamo molto il vostro supporto, che abbiamo avuto dall’inizio e che sappiamo che continueremo ad avere”. Con tre cuoricini finali.

La fine della love story è inattesa perché i due erano apparsi in coppia anche di recente in pubblico, e il rapporto iniziato nel 2019 sembrava procedere a gonfie vele. Il 31 ottobre, Shawn Mendes aveva anche pubblicato su Instagram un post con la sua ormai ex fidanzata, in cui i due apparivano truccati e in costume per celebrare ‘El dia de los muertos‘, la festa messicana per ricordare i defunti diventata celebre in tutto il mondo grazie al film Disney Pixar ‘Coco’.