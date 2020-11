Coronavirus, ancora un record di vittime: sono 753 i decessi di oggi

ROMA – Ancora un nuovo record di vittime per la seconda ondata dell’epidemia: sono 753 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, ventidue piu’ di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 47.217.



I nuovi casi diagnosticati oggi sono 34.283, a fronte di 234.834 tamponi effettuati, per un tasso di positivita’ del 14,59% che si abbassa ulteriormente dopo il 15,44% di ieri.

Sono 3.670 le terapie intensive in Italia per Covid, 58 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 33.504 i ricoveri ordinari, 430 nelle 24 ore.