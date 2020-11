Esplode il “Gaudio” in rete sull’affaire Catanzaro

In poche ora la vicenda è diventata il tema principale di meme e grafiche sarcastiche sui social, soppiantando completamente le ormai famosissime scarpe Lidl. Gaudio e consorte sono diventati protagonisti di puntate di ‘Friends‘, hanno preso il posto di Sandra e Raimondo, hanno dato vita persino alla ‘Barbie commissario in Calabria‘, ovviamente in edizione limitata. Il web resta dunque in attesa della prossima ‘vittima’ su cui riversare la propria voglia di riderci su.