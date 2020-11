Coronavirus, Arcuri: “In Italia impegno per contrasto che non ha pari nel mondo”

ROMA – “Sono passati 7 mesi oggi abbiamo produzione completamente autosufficiente di dispositivi di protezione individuali e non ne acquistiamo piu’ all’estero, abbiamo aumentato posti letto e facciamo piu’ di 200mila tamponi al giorno e malgrado impeto dell’epidemia abbiamo 3.400 italiani ricoverati in terapia intensiva questo e’ successo grazie a contributo di tutti e sforzo straordinario che non ha pari in nessun altro paese del mondo. Siamo stati efficaci nel contrasto della pandemia malgrado caratteristiche nostro sistema e lungaggine nostre procedure decisionali”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri nel corso dell’assemblea Anci 2020. “Sarebbe bello che tutti gli italiani avessero la stessa narrazione della storia”, ha concluso.