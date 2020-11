Roma, Bernaudo: “Liberisti italiani in campo, dialogo con il centrodestra”

BERNAUDO: SERVONO QUATTRO IMPIANTI PER VALORIZZARE RIFIUTI

“A Roma vanno costruiti quattro impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti- prosegue Bernaudo- che siano in grado di valorizzarli, come avviene in altre capitali, come ad esempio a Copenhagen. Qui c’e’ il tabu’ per gli impianti per il ciclo dei rifiuti. Ovviamente dovranno essere fatti a impatto zero, di ultima generazione e che non creino problemi di inquinamento. Nelle periferie, invece dove c’e’ spazio, perche’ non interriamo i cassonetti come e’ stato fatto in tante altre citta’?“.