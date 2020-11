Covid, Bartoletti: “Ricorso al Tar vergognoso, il lavoro dei medici con le Uscar non si ferma”

ROMA – “I medici hanno commentato la sentenza del Tar con due parole: che schifo. Il ricorso dello Smi è vergognoso, ha fatto fare alla categoria una figuraccia, ma noi non abbiamo niente a che fare con questa gente. Le argomentazioni da avvocato le lasciamo a loro”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti, in merito alla sentenza del Tar del Lazio secondo cui “i medici non possono assistere a casa i pazienti con Covid“.

La Regione Lazio ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. “Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, a effettuare oltre cento visite domiciliari al giorno con le Uscar, e non lasciamo soli i colleghi degli ospedali- ha aggiunto Bartoletti- E’ noto il contributo che stiamo dando a tanti medici impegnati sul fronte anti-Covid, non è noto il contributo medico che arriva da questi sindacati”.

Bartoletti ha poi sottolineato un fatto. “Da venerdì è previsto un brusco calo delle temperature e sappiamo che il freddo attiva i virus influenzali. Quindi ci aspettiamo un aumento di chiamate dei cittadini per malattie da raffreddamento. Quelli chi li visita a domicilio? La verità- ha concluso- è che nonostante il fuoco amico e mille impedimenti, stiamo costruendo una rete territoriale che ci consentirà dal basso di rendere più efficace il sistema sanitario”.