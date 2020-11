Covid, nel Lazio entro il 19 novembre farmacie operative per i test rapidi antigenici

ROMA – “Sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le farmacie per l’esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl. Entro domani le farmacie saranno tutte operative”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

