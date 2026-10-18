Zelensky: “Trump vuole spingerci alla capitolazione”, il presidente Usa replica: “Non ha interesse a finire la guerra”

ROMA – “Credo siano in corso azioni per convincere l’Ucraina a capitolare. Non dico che sia questo l’obiettivo perseguito dai nostri partner, non voglio pensare che i nostri partner americani pensino che la guerra possa finire prima a spese dell’Ucraina, ma questa è l’impressione”. Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, lo dice in un’intervista a ‘Bloomberg’.È

Negli scambi con l’amministrazione Trump “la mia ultima proposta era: non colpiamo il diesel russo, voi ci date missili per i sistemi Patriot necessari per proteggere le nostre infrastrutture”, dice Zelensky, invece “loro vogliono soltanto che smettiamo di attaccare il diesel, e se lo colpiamo ci disconnettono da qualcosa”, come i sistemi Starshield/Starlink.

TRUMP: ZELENSKY NON HA INTERESSE A PORRE FINE ALLA GUERRA

Immediata la replica del presidente amerciano. “La mia decisione riguardo alla Russia è molto semplice. Sto lavorando per negoziare la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina e non voglio compiere alcun passo che possa, in modo sciocco, allontanare la Russia dal tavolo delle trattative”, scrive Donald Trump su Truth. “Sono stati fatti grandi progressi, inclusi quelli relativi alle attuali negoziazioni per il rilascio degli ostaggi. Firmare quel documento in questo momento provocherebbe proprio questo allontanamento; posso sempre firmarlo in seguito, o quando lo riterrò opportuno. Cosa forse ancora più importante, la Russia sta facendo ben poco – se non addirittura nulla – per sostenere la Repubblica Islamica dell’Iran, rispetto a quanto potrebbe fare. Intendo mantenere la situazione così com’è, e ci riuscirò, a meno che qualche sciocco non si metta di mezzo”, dice Trump.

“Infine- attacca il presidente USA- Zelensky sta prendendo di mira le raffinerie di diesel in Russia, pur sapendo che tali attacchi danneggiano gravemente i mercati globali del diesel, inclusi quelli degli Stati Uniti. Agricoltori, allevatori e imprese di ogni tipo ne stanno risentendo pesantemente. Eppure, nonostante ciò, la Russia continua a fornire al mondo milioni di barili di diesel a prezzi contenuti. A Zelensky non importa nulla, francamente, visti gli ingenti finanziamenti che riceve dall’Europa e quelli che ha ottenuto in passato dal corrotto Joe Biden, non ha alcun interesse a porre fine a questo conflitto – e probabilmente non ne ha mai avuto. Due anni fa avrebbe potuto ottenere un accordo migliore di quanto sia possibile oggi. Il suo Paese è in rovina, gran parte del territorio è andato perduto, non ha più accesso a oceani o mari, e la popolazione maschile è decimata, ferita o deceduta. Voglio che questa guerra finisca”.