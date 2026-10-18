domenica 18 Ottobre 2026

Scontri, Meloni: “La difesa dei cittadini viene prima di ogni indulgenza”

La premier: "Lo Stato è fatto di persone che, con coraggio e senso del dovere, restano al proprio posto quando altri scelgono la violenza"

di Roberto AntoniniData pubblicazione: 18-10-2026 ore 22:01Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 22:14

ROMA – “A volto scoperto, ferito, senza arretrare. Davanti a lui, chi si nasconde dietro un cappuccio per colpire e distruggere. Lo Stato non è un concetto astratto. È fatto di persone che, con coraggio e senso del dovere, restano al proprio posto quando altri scelgono la violenza”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo scrive su Instagram, pubblicando la foto del dirigente della Polizia ferito ieri da una pietra nel corso degli scontri a piazza Duomo a Milano. “Difendere i cittadini, chi vive onestamente e chi garantisce la sicurezza di tutti viene prima di ogni indulgenza verso i violenti”, scrive ancora Meloni.

MELONI: NUOVI STRUMENTI CONTRO VIOLENTI CHE APPROFITTANO DI MANIFESTAZIONI

“Domani ho convocato a Palazzo Chigi una riunione sull’ordine pubblico, per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo scrive su Instagram.

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