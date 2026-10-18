Disordini Milano, oltre duecento i fermati: l’80% sono minori. Meloni: “La difesa dei cittadini viene prima di ogni indulgenza”

ROMA – I fermati accompagnati in Questura a Milano nella giornata di oggi sono stati oltre 200, quasi l’80% sono minori. I fermati sono stati identificati.

PIANTEDOSI INCONTRA VERTICI POLIZIA, GRATITUDINE AD AGENTI

A quanto si apprende, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi pomeriggio ha tenuto una riunione con il capo della polizia e i massimi dirigenti del Viminale per fare il punto della situazione sui disordini a Milano. Collegato da remoto anche il questore di Milano, Bruno Megale, a cui il ministro ha fatto pervenire la gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne in divisa per come hanno fronteggiato i disordini, azioni violente che sono state provocate da gruppi di teppisti, in maggior parte minorenni, autoconvocatisi improvvisamente e spontaneamente via social. Ciononostante, grazie alla professionalità delle forze di polizia, sono stati preordinati servizi che hanno consentito di fronteggiare gruppi sparsi nella città, di contenerne i danni e di fermare oltre 200 teppisti.

LEGGI ANCHE: Violenze a Milano, è scontro tra Sala e Piantedosi. Il sindaco: “Pochi gli agenti in piazza”, il ministro: “Radical chic”

LEGGI ANCHE: Guerriglia e scontri, Confcommercio: “Mezzo milione di euro di danni a Milano”. I conti di Unimpresa città per città