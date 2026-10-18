Incidente a Cesena: muore poliziotto in servizio ad Avellino

NAPOLI – Un agente in servizio alla questura di Avellino, Antonio Villani, è morto in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi in località Borello, a Cesena. A causa del sinistro, che ha causato il decesso del poliziotto, investito da un altro mezzo, e il ferimento di un’altra persona, la strada statale 3 bis Tiberina è stata chiusa al traffico in direzione nord. Villani era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini in trasferta a Cesena nel match valido per il campionato di calcio di serie B. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, la polizia stradale e il 118.

INCIDENTE A CESENA, PIANTEDOSI: DOLORE PER SCOMPARSA POLIZIOTTO

“Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Antonio Villani, poliziotto in servizio presso la Questura di Avellino. In tante occasioni ho avuto modo di apprezzarne non solo la professionalità e la grande dedizione al servizio, ma soprattutto il tratto umano di persona cordiale e generosa. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la famiglia della polizia di Stato va la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.