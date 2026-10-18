Trump: “Netanyahu premier valoroso, Israele non scelga il leader sbagliato”

ROMA – “Al grande popolo di Israele: Bibi Netanyahu è stato un Primo ministro valoroso e un partner per la pace ancora più prezioso nella lotta contro la Repubblica Islamica dell’Iran, con il suo slogan, che dura da 51 anni: ‘Morte a Israele, morte all’America! Distruggeremo il Piccolo Satana e il Grande Satana’. Quale Paese può sopravvivere quando si permettono affermazioni del genere, perché alla fine si rivelano sempre vere?”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Era solo questione di tempo prima che l’Iran mettesse in pratica quella frase minacciosa, ma è stato sistematicamente distrutto, sia militarmente che finanziariamente, e, a meno che non cambi rapidamente rotta, porteremo a termine il lavoro. Se Israele ha il leader sbagliato, ovvero chiunque altro che non sia Bibi, l’America- scrive Trump- dovrà fare questo lavoro da sola, e io non sono disposto a farlo”.

“Bibi Netanyahu- ancora Trump- è stato forte, coraggioso e brillante di fronte a un’opposizione tremenda, anche da parte dello stesso Israele. Nonostante tutto, ha resistito e, anzi, ha prosperato. Ho visto Bibi nei momenti più difficili. Uomini o donne normali, in situazioni simili, si sarebbero arresi alla pressione, ma Bibi non si è arreso, anzi, si è rafforzato e conserva ancora oggi la stessa forza. Questo è il tipo di partner che gli Stati Uniti d’America si aspettano da Israele, un Paese per il quale hanno fatto così tanto. Questa lettera rappresenta il mio pieno e totale sostegno a Bibi Netanyahu nella sua prossima corsa alla rielezione a Primo Ministro di Israele. Bibi Netanyahu non vi deluderà mai“.

NETANYAHU: GRAZIE TRUMP PER STRAORDINARIO ENDORSEMENT

“Presidente Trump, amico Donald, grazie per il tuo straordinario endorsement. Israele non ha mai avuto un amico più grande alla Casa Bianca. Insieme non permetteremo mai al regime iraniano di ottenere armi nucleari. Grazie per la tua chiarezza, il tuo coraggio e il tuo sostegno incrollabile”. Così, in un video pubblicato su X, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.