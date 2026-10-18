domenica 18 Ottobre 2026

Ancora guerriglia in Francia, a Parigi riprendono scontri e saccheggi. Le Pen: “Profonda crisi di fiducia che minaccia la democrazia”

Tornata in azione la CRS, la polizia antisommossa

di Roberto AntoniniData pubblicazione: 18-10-2026 ore 18:18Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 19:56

ROMA – Ancora scontri e saccheggi a Parigi. ‘Le Figaro’ segnala di nuove tensioni nei dintorni di Place de la République. Tornata in azione la CRS, la polizia antisommossa. ‘Le Figaro’ parla di gruppi di persone, molto eterogenei e per lo più composti da giovanissimi. Su X, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen ha commentato le immagini delle devastazioni e degli scontri: “Ieri avete visto le nostre città, le nostre strade, il nostro Paese, maltrattati, bistrattati, messi a sacco. Stiamo vivendo una profonda crisi di fiducia e di autorità che rappresenta una minaccia per la democrazia. Questa constatazione deve suonare come un campanello d’allarme: il nostro Paese si trova stretto in una morsa – o meglio, preso in ostaggio – tra la violenza e l’impotenza”.

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