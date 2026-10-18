Sala e Milano di nuovo nel caos: “Condanna totale, chiedevo più Polizia perchè conosco la città”

MILANO – “Sto vedendo in diretta quello che sta succedendo nel centro di Milano, con vetrine sfondate, negozi saccheggiati e cittadini impauriti. Voglio essere il più preciso possibile. Condanna totale rispetto a chi commette queste azioni criminali. Senza atteggiamenti comprensivi rispetto a comportamenti che lasciano poco spazio alla comprensione. In particolare per gli incidenti di oggi“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Vorrei però che fosse chiaro che la mia richiesta di maggiori forze di Polizia in campo non ha intenti polemici ma è dettata dalla conoscenza della città“, aggiunge Sala. “Preciso che ho dato istruzioni affinché la Polizia Locale, nel rispetto delle regole di gestione della sicurezza, faccia la sua parte fino in fondo, a sostegno delle forze di Polizia dello Stato”, conclude il sindaco di Milano.

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TIANI (SIAP): “SALA CONFONDE CONOSCENZA CITTÀ CON ORDINE PUBBLICO”

“Prendiamo atto delle precisazioni del sindaco Sala e della sua ferma condanna delle violenze. Ma conoscere Milano non significa disporre degli elementi tecnici e informativi necessari per giudicare l’adeguatezza dei dispositivi di ordine pubblico. Sono valutazioni che competono alle autorità di pubblica sicurezza, e Milano può contare su un Prefetto capace e autorevole e su un Questore di riconosciuta esperienza professionalità, capacità ed equilibrio”. Così Giuseppe Tiani, segretario generale Siap.

“Bene ha fatto il ministro Piantedosi – spiega – a difendere l’operato delle forze di polizia. Sorprende che Sala sembri individuare nella maggiore presenza di agenti la risposta alle violenze, non considerando che un impiego più massiccio della forza pubblica, se non adeguatamente calibrato, rischia di comprimere proprio quel diritto di manifestare che istituzioni come la Polizia di Stato deve garantire”.

“La sicurezza democratica – conclude Tiani – non si misura contando le divise in piazza, ma nella capacità di prevenire la violenza, tutelare i cittadini e assicurare il rispetto delle libertà costituzionali. Confondere la conoscenza del territorio con la direzione tecnica dell’ordine pubblico è una semplificazione che non rende giustizia alla complessità del problema”.