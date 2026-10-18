domenica 18 Ottobre 2026

Zelensky sente gli inviati Usa Witkoff e Kushner: “La pace arriva solo grazie alla forza e alla collaborazione”

Il presidente ucraino su X: " L'Ucraina è pronta a continuare a lavorare in modo costruttivo, onesto e orientato a risultati concreti"

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 18-10-2026 ore 17:56Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 20:36

NAPOLI – “Ho avuto una conversazione con i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushner”, lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La pace arriva solo grazie alla forza e alla collaborazione, che si costruisce sulla fiducia- scrive il presidente ucraino- Da parte nostra stiamo facendo tutto il possibile per questo e per rafforzare la posizione dell’America, in modo che aiuti ad avvicinare la pace che tutti, tranne la Russia, attendono da oltre quattro anni e mezzo”. “In particolare, abbiamo discusso i risultati dell’incontro delle nostre squadre in Florida. Di fatto, le nostre squadre sono in comunicazione costante. Stiamo anche preparando i prossimi passi nella diplomazia. Informiamo continuamente i partner sulla situazione reale dei bombardamenti russi, che non si fermano nemmeno per un minuto, e sulle questioni relative alla difesa aerea. È proprio dalla posizione dell’America che qui dipende molto. L’Ucraina è pronta a continuare a lavorare in modo costruttivo, onesto e orientato a risultati concreti. Grazie a tutti in America che sostengono proprio questo approccio e l’Ucraina”.

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