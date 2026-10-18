domenica 18 Ottobre 2026

A Milano nuovi incidenti: assaltati negozi, bici e cestini ribaltati. Devastato un Carrefour. Forze di Polizia schierate in piazza Duomo

Questo pomeriggio si respira un'aria di grande tensione nella zona di piazza Duomo, le forze di Polizia sono schierate. Lanciati petardi e giovani incappucciati in giro

di Marcella PirettiData pubblicazione: 18-10-2026 ore 16:51Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 17:35

(La foto di copertina è della giornata di ieri, 17 ottobre)

ROMA – Ancora disordini a Milano. All’indomani della violenta giornata di ieri, contraddistinta da guerriglia e scontri, anche oggi stanno accadendo incidenti nel centro di Milano. In via Torino sono stati assaltati e saccheggiati un negozio della Champions e uno di Footlocker. Danneggiate vetrine e gettati a terra cestini, monopattini elettrici, biciclette ma anche scooter: i responsabili sono un migliaio circa di manifestanti che stanno correndo in direzione delle colonne di San Lorenzo. In via Mazzini sono stati ribaltati alcuni cestini della spazzatura, subito riposizionati dalla polizia. Il negozio Decathlon di Cairoli è stato evacuato durante le violenze. 

ASSALTO A UN CARREFOUR

Assaltato il supermercato Carrefour di via Torino: cassette rovesciate, prodotti sparsi sul pavimento, confezioni e merce a terra tra i banchi frigo. Le corsie sono completamente sconvolte e il pavimento è coperto di resti della merce. In via Torino è poi arrivato il Reparto mobile della polizia in tenuta antisommossa. Ci sono stati fermi in via del Carrobbio e una carica in piazza San Giorgio, dove alcuni giovani sono stati fermati.

GIOVANISSIMI VESTITI DI NERO E INCAPPUCCIATI

C’è grande tensione in centro ed è stato rafforzato il presidio di Polizia e Carabinieri in piazza Duomo. Nel primo pomeriggio, infatti, gruppi di giovani (molti giovanissimi) si sono ritrovati di nuovo nella zona di piazza Duomo, probabilmente dopo un tam tam sui social come già successo per la giornata di ieri. Sono vestiti di nero, alcuni sono incappucciati. I gruppi, senza bandiere nè striscioni, si starebbero “spostando in maniera disordinata, a volte di corsa, tra piazza Duomo, via Torino e Cordusio”. Sono stati lanciati ripetutamente petardi. Il Corriere della Sera scrive di una situazione che in queste ultime ore è diventata “molto tesa”, con grande preoccupazione tra turisti e passanti

La Polizia e i carabinieri hanno fermato per controlli diversi ragazzi e alcuni, senza documenti, sono stati portati in Questura per essere identificati. Intanto, il sindaco Beppe Sala e il ministro Matteo Piantedosi hanno avuto un duro scontro a distanza sulla gestione della piazza di ieri a Milano devastato da guerriglia e violenze, in città la situazione questo pomeriggio sta tornando a caricarsi di tensioni e si temono nuovi disordini.

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