domenica 18 Ottobre 2026

FOTO | Un altro orango tango salvato nel Borneo devastato dagli incendi

Sono settimane che l'Indonesia e in particolare il Borneo sono devastati da incendi. Sono decine gli oranghi messi in salvo, queste le immagini dell'ultimo salvataggio

di Marcella PirettiData pubblicazione: 18-10-2026 ore 16:15Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 16:15

ROMA – Un orangotanto di 20 anni è stato messo in salvo ieri in Indonesia, nel villaggio di Hampangen, nella reggenza di Katingan (Kalimantan centrale), da personale specializzato che lo ha prelevato per salvarlo dagli incendi boschivi. A intervenire sono stati membri della BKSDA (Agenzia per la conservazione delle risorse naturali), della Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) e del World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. È da alcune settimane che una cappa di fumo tossico avvolge alcune aree di Indonesia, Malesia e Singapore, mentre Giacarta fatica a contenere gli incendi che hanno devastato vaste porzioni del Borneo e di Sumatra, con il fumo che si propaga in tutta la regione.

Quello di ieri è stato solo l’ultima operazione di salvataggio di tante altre che sono state fatte, nelle ultime settimane, nell’area del Borneo. Nelle ultime settimane, infatti, gli oranghi salvati sono stati decine. Si tratta di una specie in pericolo critico di estinzione, la cui sopravvivenza ora è minacciata anche dagli incendi. Dopo il salvataggio, l’orango è stato sedato e trasferito in un centro di riabilitazione.

Il salvataggio di un orangotango di 20 anni a causa di incendi boschivi e di vegetazione, nel villaggio di Hampangen, nella reggenza di Katingan (Kalimantan centrale). (Foto di REINA / AFP)

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