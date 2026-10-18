Omicidio suicidio a Roma: un uomo uccide la moglie malata di cancro e si spara

di Manuela Boggia e redazione web

ROMA – Omicidio suicidio a Roma, in viale dei Colli Portuensi, nel quartiere Monteverde: le vittime sono una coppia di anziani. A quanto si apprende, il marito (di 88 anni) avrebbe ucciso la moglie sparandole per poi togliersi a sua volta la vita. L’uomo avrebbe usato una pistola (o un fucile, non è ancora chiaro) regolarmente detenuto. La moglie sarebbe stata malata di cancro in condizioni terminali. A dare l’allarme sarebbe stato il figlio della coppia, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e che è andato a casa loro e li ha trovati entrambi morti. La telefonata al 112 è arrivata intorno alle 13.30.

L’uomo si chiamava Franco Consoli, la moglie Maria Pia Cipriani. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e della polizia scientifica.

(Foto di repertorio)