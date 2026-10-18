Violenze a Milano, è scontro tra Sala e Piantedosi. Il sindaco: “Pochi gli agenti in piazza”, il ministro: “Radical chic”

ROMA – All’indomani delle gravissime violenze che ieri hanno devastato il centro di Milano con la guerriglia arrivata perfino in piazza Duomo, è scontro frontale tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il sindaco, nel condannare le violenze, ha aperto una polemica sostenendo di aver visto pochi agenti in piazza, troppo pochi, e ipotizzato da parte della Questura una “sottovalutazione del momento”. Il ministro ha replicato dicendo che gli agenti in piazza “c’erano e hanno operato bene” e lo ha accusato di aver parlato da “radical chic”, che non trova niente di meglio che dare la colpa alla Questura e non a chi ha devastato la città. La successiva replica di Sala è stata ancora più infuocata, dato che ha invitato Piantedosi alla “decenza”. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa le parole di Sala “lasciano senza parole”.

SALA: “MAI VISTO NIENTE DEL GENERE, QUESTURA HA SOTTOVALUTATO”

“In dieci anni che faccio il sindaco non ho mai avuto questa sensazione di non controllo della piazza. Soprattutto in piazza Duomo c’era una quantità di manifestanti violentissimi a fronte di uno sparuto gruppo di poliziotti. Io non ce l’ho con il questore, con cui lavoro ogni giorno, ma l’impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili alla Questura non fossero adeguate io ce l’ho”. È l’allarme lanciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto questa mattina ai microfoni di RTL 102.5.

Sala, nel ribadire la sua “totale solidarietà alle forze dell’ordine”, ha puntato l’indice sulla gestione delle dotazioni di sicurezza assegnate alla città: “Ho l’impressione che il nostro questore non sia stato dotato di un numero sufficiente di agenti”. Un deficit che si è rivelato critico di fronte a una mobilitazione violenta che ha provocato danni “molto ingenti” tra arredi sradicati, vetrine infrante e mezzi delle forze dell’ordine assaltati.

Il primo cittadino ha quindi espresso una “preoccupazione altissima” per la natura inedita degli scontri, definendoli un “fenomeno esplosivo” caratterizzato da “spazi di protesta che non sono decifrabili” e che accomunano diverse metropoli internazionali. “Noi dovremo essere ancora più pronti – ha concluso Sala –. Sono molto preoccupato che queste siano solo le prime avvisaglie di situazioni che rischiamo di vedere ancora e ancora”.

PIANTEDOSI REPLICA A SALA: “DA LUI MISTIFICAZIONE RADICAL CHIC”

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha replicato duramente alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che in mattinata aveva parlato di una piazza “fuori controllo” e di forze di polizia “insufficienti” a fronteggiare le violenze in piazza Duomo.

“Il presidente Meloni con senso di responsabilità ha invitato tutti a condannare con forza le violenze e a solidarizzare con le forze dell’ordine – ha dichiarato il titolare del Viminale –. Ma dopo poche ore il sindaco di Milano ha puntato il dito proprio contro le forze di polizia. È il solito riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic che non riesce proprio a condannare i violenti senza qualche distinguo, sempre preferendo guardare a presunte responsabilità dello Stato. La colpa sarebbe della Questura, anziché di chi ha scelto di devastare la città”.

Per Piantedosi si tratta di una “mistificazione della realtà del tutto inaccettabile”: “La responsabilità di chi usa la violenza non può essere diluita in una polemica sul numero dei poliziotti. In piazza c’erano e hanno operato bene, evitando guai peggiori. Se hanno faticato a contenere i violenti è perché chi indossa la divisa rispetta regole di ingaggio ed equilibrio, mentre dall’altra parte ci sono delinquenti buoni a nulla e pronti a tutto che cercano solo lo scontro salvo poi lamentarsi a favore di telecamera”.

Il ministro ha inoltre confermato la linea del massimo rigore giudiziario, con un monito esplicito sui minorenni coinvolti: “Le azioni di questi esagitati non resteranno impunite. Né la minore età di alcuni protagonisti può far pensare a una qualche forma di impunità. La linea del Viminale è senza sconti: chi si rende protagonista di simili azioni illegali avrà la conseguente risposta dello Stato”.

SALA A PIANTEDOSI: “UN PO’ DI DECENZA NON GUASTEREBBE”

“A Piantedosi che mi equipara alla ‘sinistra radical chic’ dico che un po’ di decenza non guasterebbe. Lavoro da 45 anni, anzi mi faccio un mazzo così da 45 anni, e non permetto a nessuno di dipingermi come uno snob sfaticato. Pensi a fare la sua parte e eviti gli attacchi personali. Ricordandogli che ieri ho condannato in modo fermo i violenti che hanno messo a ferro e fuoco Milano, gli dico che se lascia perdere le battute di cattivo gusto e intende lavorare insieme, io ci sono. Come sempre”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

LA RUSSA: VALUTAZIONE SINDACO SALA LASCIA SENZA PAROLE

“In merito alle gravi violenze avvenute durante le manifestazioni di ieri in diverse città d’Italia, stupisce (ma non troppo) lo scoperto tentativo di diversi esponenti politici di limitarsi, al massimo, a un generico ‘no a ogni violenza’ facendo finta di non sapere che le manifestazioni da loro volute o apprezzate, costituiscono l’acqua necessaria e consapevole dove far nuotare gli squali della aggressione alle Forze dell’ordine e i piranha della devastazione e dei vigliacchi saccheggi. Chi organizza una manifestazione, se regolarmente autorizzata e fatto salvo che un divieto delle autorità intervenga tardivamente creando oggettiva difficoltà, ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità e di collaborare affinché essa si svolga in modo pacifico e ordinato. Qualora non disponga delle condizioni necessarie per garantirne la gestione, deve valutare con attenzione i rischi connessi allo svolgimento dell’iniziativa e, se necessario, modificarne le modalità o rinunciarvi. Lascia senza parole la valutazione del sindaco di Milano che cerca di attribuire la responsabilità a una asserita e inesistente carenza delle Forze di polizia. Le stesse che quando intervengono sono incredibilmente accusate di ogni nefandezza”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.