FOTO | La Francia il giorno dopo le violenze e la guerriglia: le immagini

ROMA – Pedoni che camminano in mezzo a pali, vetri rotti e macerie. Vetrine in frantumi. Scritte sui muri e devastazione. Sono impressionanti le immagini che arrivano dalla Francia oggi, 18 ottobre, all’indomani di quella che è stata una della giornate più gravi nella storia delle manifestazioni francesi, con scene di guerriglia, scontri, attacchi alla Polizia, negozia devastati, incendi.

Le foto del post devastazione arrivano soprattutto da Parigi, dove ci sono state devastazioni e scontri violenti. Ma le proteste non hanno risparmiato altre città della Francia: Lione innanzitutto, dove ieri è stato appiccato il fuoco all’ufficio del turismo. A Bordeaux sono stati bruciati e distrutti negozi. Anche Marsiglia è stata teatro di scontri violentissimi. A Limoges è stato attaccato il municipio.

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha dichiarato che, durante le manifestazioni tenutesi in tutto il Paese il 17 ottobre, sono state arrestate 1.200 persone e 150 agenti di polizia sono rimasti feriti. Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, saccheggi su vasta scala e numerosi incendi hanno colpito la Francia, mentre le marce contro l’impennata dell’inflazione sono degenerate in violenze di “estrema intensità” per le strade.