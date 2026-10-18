domenica 18 Ottobre 2026

FOTO | La Francia il giorno dopo le violenze e la guerriglia: le immagini

Le immagini che arrivano dalla Francia mostrano pedoni che camminano in mezzo alle macerie e a ciò che resta dopo la devastazione della giornata di ieri

di Marcella PirettiData pubblicazione: 18-10-2026 ore 14:50Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 14:51

ROMA – Pedoni che camminano in mezzo a pali, vetri rotti e macerie. Vetrine in frantumi. Scritte sui muri e devastazione. Sono impressionanti le immagini che arrivano dalla Francia oggi, 18 ottobre, all’indomani di quella che è stata una della giornate più gravi nella storia delle manifestazioni francesi, con scene di guerriglia, scontri, attacchi alla Polizia, negozia devastati, incendi.

Le foto del post devastazione arrivano soprattutto da Parigi, dove ci sono state devastazioni e scontri violenti. Ma le proteste non hanno risparmiato altre città della Francia: Lione innanzitutto, dove ieri è stato appiccato il fuoco all’ufficio del turismo. A Bordeaux sono stati bruciati e distrutti negozi. Anche Marsiglia è stata teatro di scontri violentissimi. A Limoges è stato attaccato il municipio.

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha dichiarato che, durante le manifestazioni tenutesi in tutto il Paese il 17 ottobre, sono state arrestate 1.200 persone e 150 agenti di polizia sono rimasti feriti. Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, saccheggi su vasta scala e numerosi incendi hanno colpito la Francia, mentre le marce contro l’impennata dell’inflazione sono degenerate in violenze di “estrema intensità” per le strade.

Questa fotografia mostra una parte della facciata parzialmente bruciata del municipio di Limoges, il giorno dopo i disordini e i saccheggi avvenuti in seguito alle proteste a livello nazionale contro il “caro vita”, a Limoges, il 18 ottobre 2026. (Foto di PASCAL LACHENAUD/AFP)
Questa fotografia mostra una vetrina infranta in avenue Jean-Médecin a Nizza, nel sud-est della Francia, il 18 ottobre 2026, in seguito a proteste a livello nazionale contro il “caro vita”. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Questa fotografia mostra il negozio “Goyard” danneggiato nel centro di Parigi, il 18 ottobre 2026, un giorno dopo le proteste a livello nazionale contro il “caro vita”. (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
Pedoni camminano lungo una strada coperta di detriti, il giorno dopo le proteste a livello nazionale contro il “caro vita”, a Marsiglia, il 18 ottobre 2026.(Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Alcuni pedoni passano accanto a danni e arredi bruciati nel centro di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, il 18 ottobre 2026, il giorno dopo le proteste a livello nazionale contro il “caro vita”.(Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

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