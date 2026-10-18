Schlein: “Pronta a candidarmi premier, con o senza primarie. Larghe intese? Mai più”

ROMA – “Sono pronta a guidare questa comunità e a guidarla come candidata alla presidenza del Consiglio con o senza primarie“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“PRIMA VOLTA CHE SEGRETARIA FINISCE IL SUO MANDATO”

“È la prima volta che una segretaria del Pd finisce il suo mandato ed è il motivo per cui siamo qui, per votare e consentirci di fare l’ultimo miglio insieme. Ma è una buona notizia, non è mai successo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“Io porto le mie aggravanti personali: sono una donna, ho 40 anni, sono libera e non proprio conforme a tutti gli standard”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“Siamo qui a fare esattamente quello che la nostra gente si aspetta da noi: un Pd libero, autonomo e che risponde solo alla base elettorale, se qualcuno non lo accetta se ne facesse una ragione”, ha aggiunto.

“SE FAREMO PRIMARIE SARANNO FESTA, NON NE ABBIAMO PAURA”

“Prima il programma comune e poi ci occupiamo della guida, perché chi guida deve guidare tutta l’alleanza progressista e non solo il suo partito. Va bene anche fare le primarie, non abbiamo paura della democrazia e del voto. Se le facciamo le faremo come grande festa popolare, di certo non ne abbiamo paura”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“ALLEANZA C’È, CI ABBIAMO LAVORATO CON OSTINAZIONE”

“Oggi l’alternativa c’è, esiste e governa bene in tante regioni e in tante città. Non che sia semplice, ma questa alleanza c’è ci abbiamo lavorato con ostinazione e testardaggine unitaria”. E ancora: “La novità siamo noi, è l’alleanza progressista e unita che li batterà. Hanno cambiato la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Ma vi diamo una notizia: vinceremo anche con questa”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“MAI PIÙ LARGHE INTESE”

“A chi tifa un leader più disponibile alle larghe intese dico mai più larghe intese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.