domenica 18 Ottobre 2026

Scontri e devastazioni in Francia, Macron parla stasera alle 20

Il presidente francese ha annunciato un discorso alla Nazione per questa sera

Data pubblicazione: 18-10-2026 ore 13:08Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 13:24

ROMA – All’indomani delle violenze a margine delle manifestazioni del 17 ottobre, il presidente della Repubblica parlerà ai francesi alle 20. Lo annuncia l’Eliseo.

Ieri in Francia è stata una giornata di una violenza mai vista, con disordini, guerriglia urbana e scontri gravissimi: solo nella capitale francese ci sono 855 fermi, mai così tanti nella storia della città. Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha riferito inoltre di 150 tra poliziotti e gendarmi feriti, parlando di un “punto di non ritorno” di fronte al quale occorre “scegliere da che parte stare, o dalla parte della Repubblica o da quella dei rivoltosi”.

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di Redazione

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