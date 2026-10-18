LA NOTA POLITICA DI MARIO SECHI | Le sinistre d’Italia e la tentazione di cavalcare la protesta

ROMA – È decollato il ‘sociologese’ per capire quello che viene definito il ‘disagio degli studenti’.

È un flusso di idee che in realtà spinge rasoterra l’analisi politica. Pochi vogliono confrontarsi con la realtà: in Italia non siamo ancora arrivati ai livelli di violenza della Francia, ma attenzione, l’arresto nel nostro Paese di 50 minorenni nella giornata di sabato è un segnale devastante, è solo la punta dell’iceberg, la parte sommersa cela il magma che cresce da decenni nell’università e negli istituti superiori. Un sistema educativo prigioniero dell’indottrinamento ideologico finisce per generare mostri.

In Italia non siamo ancora arrivati ai livelli di violenza della Francia solo perché abbiamo un numero inferiore di migranti di seconda generazione, ma il fenomeno è destinato a espandersi in ogni caso, perché c’è un campo – la scuola in ogni ordine e grado – coltivato in maniera estensiva per decenni dagli estremisti e dai nuovi vecchi cattivi maestri. Neanche le scuole elementari si salvano dall’indottrinamento che grazie al pervasive computing arriva ai giovanissimi in maniera immediata, naturale, quella dei nativi digitali. L’alta cultura è esclusa dall’istantaneo, dall’immediato, il pensiero profondo – i libri, le letture, le lezioni di largo respiro – ha bisogno di tempo, la comunicazione è il tempo reale dell’irreale.

I NUOVI MANIFESTI IDEOLOGICI

I nuovi manifesti ideologici sono i social, “il mezzo è il messaggio” insegnava Marshall McLuhan, siamo arrivati così al degrado zero della politica e, naturalmente, della letteratura (l’antica diligenza delle idee che racconta e plasma il mondo), basta vedere la produzione culturale delle presunte élite che alimentano il fuoco che vediamo bruciare nelle nostre città. Facebook è il ciclostile, Tik Tok è il tazebao, Instagram è il comunicato strategico. Il proselitismo non è in fabbrica (gli operai hanno altri problemi a cui pensare), ma nelle piazze cyber, la chiamata alle armi è in chat, lo shottino al circolo è la conclusione.

In questo movimento magmatico, circolano idee che tracimano dal comico all’eversione. Siamo di fronte a uno squadrismo metropolitano che ha ben poco a che fare con la protesta per il “caro vita”, è la marcia dell’anti-occidentalismo, del terzomondismo in rivolta, dell’odio anti-americano e dell’antisemitismo dilagante, è il laboratorio avanzato di una macchina del disordine, una fabbrica del caos nata dall’alleanza di gruppi di estrema sinistra, anarchici e islamisti di varia de-generazione. Basta osservare i colori delle piazze: sono quelli dei pro Pal, dei tagliagole di Hamas, le bandiere di movimenti jihadisti, il rosso e il nero che s’accoppiano nel rossobruno.

Un cosiddetto manifestante che fa il segno del taglio della gola di fronte a una telecamera, le parole e le sigle (ACAB, ‘All Cops Are Bastards’), la caccia allo sbirro, l’assalto contro la polizia, che è lo Stato, l’incitamento alla rivolta per la rivolta, in un vortice di nulla che a Parigi si risolve nel tragicomico saccheggio in boutique. L’esproprio proletario è furto griffato, il pestaggio del poliziotto una performance sui social, il caro vita è una questione di connessione flat e mira precisa nel lancio del sanpietrino. Lasciato nell’armadio l’eskimo, il vestito ideologico degli anni Settanta, assorbiti felicemente dall’edonismo reganiano degli anni Ottanta, sono arrivati gli infelpati figli di un’altra rivoluzione non-sense, stavolta senza neppure la fantasia al potere. Non è un’assenza della politica, come scrive qualcuno con la tentazione di coprirne (e coprirsi) le vergogne, è invece una metamorfosi kafkiana senza la grandezza di Kafka, resta lo scarafaggio, senza la tragedia della poesia.

L’anno scorso in Francia, che è l’epicentro del caos, è uscito un libro intitolato ‘Les complices du mal’, l’autore è Omar Youssef Souleimane, un francese nato in Siria, che racconta il patto del diavolo. La bandiera pro Pal che abbiamo visto nelle piazze in realtà copre e svela la vera essenza di questa alleanza, non è la ‘causa palestinese’, non è il ‘caro vita’, l’obiettivo della macchina del disordine è l’Occidente, l’ordine liberale.

Quando lanci un comignolo dai tetti di Parigi contro la polizia, il tuo scopo è uccidere, non rivendicare il canone d’affitto più basso. Giorgia Meloni ha chiesto all’opposizione di prendere le distanze dai violenti, il sindacato SILP CGIL di Milano ha pubblicato una nota di solidarietà con gli agenti di polizia tra le più nette che io ricordi. Il messaggio è chiaro, la tentazione è grande.

LA POLITICA

Le sinistre d’Italia non cedano all’idea di capitalizzare politicamente la protesta, non imitino ‘La France insoumise’ di Jean-Luc Mélenchon, attivissimo in queste ore nel dare la colpa alla polizia di quello che è accaduto a Parigi, Lione, Nantes, un rovesciamento della realtà, una descrizione psichedelica dello scenario. A Milano, a Torino e in altre città d’Italia ci sono stati disordini, la battaglia francese è, per ora, lontana, ma basta soffiarci sopra per incoraggiare pifferai magici e agenti del caos.

E lascino perdere, gli aspiranti all’alternativa di governo, la teoria della ‘manina’ esterna, un escamotage retorico che serve solo a coprire la “manona” ideologica che sta dietro questo fenomeno sovversivo. Parigi, patria di tutte le rivoluzioni, dovrebbe insegnare qualcosa: l’incendio dell’Hotel de Ville di Limoges, sopravvissuto a due guerre mondiali, centro della resistenza francese durante l’occupazione tedesca, sabato è stato dato alle fiamme dai presunti studenti, in realtà dei criminali ai quali gli intellò continuano ancora in queste ore a lisciare il pelo in pensosi dibattiti, dove appunto il sociologese (che giustifica) e la teoria dell’infiltrato (che nega) sono l’arma retorica che serve per coprire la realtà che nessuno vuol vedere perché è scomoda e impone di guardarsi allo specchio.

Assaltano i monumenti e i simboli dell’Occidente, l’incendio è la prova del loro reale bersaglio. Non il caro vita, ma la nostra vita. Bernard Henry Levy ha scritto che l’incendio dell’Hotel de Ville a Limoges è “la Notre Dame della Repubblica che brucia”, ricordando l’incendio della cattedrale di Parigi. I cattivi maestri non sbagliano mai. E quando si raccolgono i cocci, pagano sempre gli altri.