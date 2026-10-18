Guerriglia, Schlein: “Non si usino i violenti per coprire le voci di migliaia di persone”

ROMA – “Non c’entriamo niente, noi che abbiamo sempre condannato le violenze, ma è inaccettabile che si usino i violenti per coprire le voci di migliaia di persone che stanno protestando in tutta Italia perché non riescono più a vivere”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“MELONI HA SPRECATO OCCASIONE STORICA”

“È il governo più longevo e più inconcludente, che occasione storica che ha sprecato Giorgia Meloni”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.

“ITALIANI PIÙ POVERI E PIÙ ARRABBIATI”

“Giorgia Meloni con quei numeri in Parlamento poteva fare tutto. Si vantano di essere il governo più longevo: il più longevo e il più inconcludente. Gli italiani oggi sono in piazza più poveri e più incazzati e vanno ascoltati, non criminalizzati”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione all’assemblea nazionale del Pd in corso alla Nuvola, a Roma.