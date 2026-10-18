L’Angelus di Papa Leone XIV dopo l’intervento al polmone: “Grazie a medici e personale del Gemelli”

ROMA – “Cari fratelli e sorelle, buona domenica”.

Queste le prime parole pronunciate da Papa Leone XIV, accolte da un forte applauso dei fedeli in piazza San Pietro, in occasione del primo Angelus dopo l’intervento chirurgico al Gemelli.

“Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno. Grazie. Superata questa fase delicata, come sapete, adesso riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora, grazie a tutti e buona domenica”.