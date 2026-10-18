Meteo, le previsioni per domenica 18 ottobre 2026

ROMA – Quadro meteorologico all’insegna della variabilità su tutta la Penisola per la giornata di domenica 18 ottobre secondo Meteo.it, con precipitazioni concentrate sulle regioni occidentali e ampie aperture sul versante adriatico e meridionale.

LA SITUAZIONE AL MATTINO: TEMPORALI SU LIGURIA E PIEMONTE

Le prime ore della giornata vedranno condizioni di bel tempo prevalente su gran parte del Sud e sul medio versante adriatico. Nuvolosità più marcata sul resto d’Italia, nonostante temporanee schiarite attese su Lazio e Venezie. Piogge a carattere sparso bagneranno il Nord-Ovest e la Toscana, con i fenomeni più intensi – anche a carattere temporalesco – attesi tra la Liguria e l’alto Piemonte.

IL POMERIGGIO: NUBI IN AUMENTO E PRECIPITAZIONI SPARSE TRA ISOLE E CALABRIA

Dalla seconda parte della giornata si registrerà un progressivo aumento delle nubi su Marche e Calabria. Le piogge sparse continueranno a bagnare il Nord-Ovest e la Toscana, mentre locali rovesci si estenderanno verso sud toccando la Calabria meridionale, la Sicilia orientale e il settore meridionale della Sardegna.

QUADRO TERMICO E VENTI

Le temperature massime subiranno una flessione sensibile su gran parte delle regioni settentrionali e in Toscana, mentre tenderanno a una leggera crescita al Sud. La ventilazione si manterrà tra debole e moderata, con prevalente provenienza dai quadranti meridionali.