Il bilancio del sabato di violenze in strada: oltre 1.200 arresti in Francia con record a Parigi e 50 minori fermati tra Milano, Torino e Bologna

ROMA – L’onda lunga delle sommosse urbane esplose in Francia tracima nelle piazze italiane. Il sabato di mobilitazione contro l’alto costo della vita, l’inflazione e i disservizi si è trasformato in una spirale di violenze e saccheggi che accomuna Parigi a Milano, segnando un asse della tensione alimentato dal tam-tam sui social network, in primis TikTok.

IN FRANCIA OLTRE 1.200 ARRESTI E RECORD STORICO A PARIGI

Detriti e danni lungo rue de Rivoli dopo gli scontri al corteo nazionale contro il carovita, che ha visto sfilare studenti, agricoltori ed ex “gilet gialli”. (Photo by Guillaume Saligot / AFP)

Oltralpe il bilancio è pesantissimo e segna un primato senza precedenti: a livello nazionale gli arresti hanno superato quota 1.200, trainati dal record storico di 855 persone fermate nella sola Parigi, secondo i dati ufficiali comunicati dalla polizia della capitale. Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha riferito inoltre di 150 tra poliziotti e gendarmi feriti, parlando di un “punto di non ritorno” di fronte al quale occorre “scegliere da che parte stare, o dalla parte della Repubblica o da quella dei rivoltosi”.

Cumuli di bottiglie e rifiuti abbandonati lungo una strada di Parigi al termine della mobilitazione nazionale contro il carovita, che ha unito studenti, ex “gilet gialli”, ambientalisti e agricoltori. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, ha annunciato la richiesta di custodia cautelare in carcere per chi attacca istituzioni e forze dell’ordine. L’immagine simbolo della devastazione arriva da Limoges, dove lo storico municipio ottocentesco è andato quasi interamente distrutto per un incendio doloso appiccato ai margini del corteo. A Saint-Étienne, inoltre, un diciassettenne è rimasto gravemente ferito a una mano e sull’episodio indaga l’Ispettorato generale della polizia nazionale (Igpn), mentre due agenti sono stati ricoverati privi di sensi a Parigi.

LA GUERRIGLIA IN ITALIA E IL MODELLO SOCIAL DI #ITALIAINPIAZZA

È esattamente questo scenario di guerriglia urbana, fatto di azioni rapide, saccheggi e mancanza di leader, che ha ispirato i disordini in Italia sotto la sigla #ItaliaInPiazza. Nel nostro Paese il primo bilancio delle Questure conta quasi cinquanta minorenni fermati: 30 a Milano, 12 a Torino e 4 a Bologna.

Nessuna bandiera politica, ma un passaparola nato sui social che ha spinto centinaia di giovanissimi a scontrarsi con i reparti mobili usando sanpietrini, bombe carta, arredi urbani e bottiglie molotov artigianali, filmando le azioni con gli smartphone. Tattiche mutuate direttamente dalle banlieue francesi che hanno spinto i collettivi studenteschi e i manifestanti pacifici a sfilarsi in blocco in entrambe le nazioni.

LO SCONTRO POLITICO SULL’ORDINE PUBBLICO: MELONI CHIAMA IN CAUSA LE OPPOSIZIONI

La gestione dell’ordine pubblico ha infiammato il dibattito politico in entrambi i Paesi. In Francia, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha accusato l’estrema sinistra di aver “dirottato le rivendicazioni sociali”, mentre Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), pur condannando le distruzioni, ha puntato il dito contro il “comando aberrante” della prefettura.

In Italia, a tracciare la linea del governo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per le devastazioni chiamando in causa le minoranze parlamentari: “La nostra totale solidarietà va alle Forze dell’ordine costrette a fronteggiare una violenza inaccettabile – le parole della premier –. Le legittime rivendicazioni sociali non possono mai trasformarsi in un alibi per la guerriglia urbana: mi aspetto che anche dalle opposizioni arrivi una condanna chiara, unanime e senza ambiguità di fronte alla distruzione delle nostre città”.