Rubio replica a Zelensky: “Nessun ordine di rallentare Starlink, non sa di cosa parla”

ROMA – Nessun ordine da Washington per depotenziare o limitare la connessione satellitare in dotazione alle forze di Kiev. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, respinge al mittente le ricostruzioni arrivate dall’Ucraina e replica direttamente al presidente Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di “atto deliberato” in merito ai malfunzionamenti della rete impiegata dalle truppe ucraine per il pilotaggio dei droni sul campo.

“Non so che cosa abbia detto Zelensky. Non sono sicuro che Zelensky sappia di cosa sta parlando, ma non è stato fatto deliberatamente. Noi non c’entriamo nulla”, ha scandito Rubio rispondendo ai cronisti a margine di una trasferta. “Negli Stati Uniti nessuno ha ordinato di ridurre la velocità di Starlink. È successo, per così dire, ma a quanto mi risulta il servizio è stato ripristinato ed è tornato ai livelli precedenti. Gli ucraini utilizzavano Starlink per i loro droni”.

Il titolare della diplomazia statunitense ha tracciato una netta linea di separazione tra le due tecnologie sviluppate dall’azienda di Elon Musk, chiarendo la differenza di natura e di impiego contrattuale: “Starlink è un prodotto commerciale, d’accordo? E quindi viene regolamentato e gestito come un prodotto commerciale. Starshield, invece, è un prodotto per la difesa, un prodotto militare utilizzato dalle forze armate degli Stati Uniti”.

Proprio sull’eventuale estensione a Kiev del canale militare protetto, Rubio ha confermato l’esistenza di un confronto in atto, puntualizzando però lo stato dell’arte: “Starshield è oggetto di un contratto con i militari statunitensi e non ha nulla a che vedere con l’Ucraina. So che l’Ucraina vuole accedere a Starshield: hanno chiesto di potervi accedere per condurre attacchi in profondità all’interno del territorio russo. Al momento, però, non ne dispongono e non hanno accesso al sistema. La questione è in fase di valutazione e si sta discutendo proprio ora di come vorrebbero utilizzarlo, ma si tratta di due prodotti totalmente diversi”.