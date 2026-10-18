Canada, devastante incendio nella base di Wainwright: “Almeno 7 morti e decine di feriti”

ROMA – È di almeno sette morti e decine di feriti il bilancio dell’esplosione e del devastante incendio che hanno travolto la base delle Forze armate canadesi di Wainwright, nell’Alberta centrale. A renderlo noto è l’emittente canadese Global News, citando fonti militari interne alla Difesa di Ottawa.

Secondo le ricostruzioni, all’origine della tragedia ci sarebbe un’esercitazione a fuoco vivo che, intorno alle 16 ora locale, avrebbe accidentalmente colpito una conduttura o un pozzo di gas naturale situato all’interno del perimetro militare. L’innesco ha generato una violenta deflagrazione e un rogo di proporzioni estese, alimentato da forti raffiche di vento fino a 100 km/h che interessavano gran parte della provincia. Il fronte di fuoco ha rapidamente scavalcato i confini dell’installazione estendendosi al vicino distretto municipale di Wainwright.

“Non ricordo un incidente simile in tempi recenti”, ha ribadito il ministro della Difesa Nazionale, David McGuinty, definendo il contesto operativo “una situazione molto, molto dinamica e delicata” e rivolgendo un ringraziamento formale ai soccorritori e al personale medico impegnato a fronteggiare l’emergenza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Jennie Carignan: “L’esercito si trova ad affrontare un grave incidente presso la base militare di Wainwright e sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità federali, provinciali e locali. La nostra priorità rimane il benessere dei nostri membri, delle loro famiglie e della loro comunità: il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti”.

La base di Wainwright, situata nell’area rurale orientale dell’Alberta, rappresenta uno dei principali snodi d’addestramento dell’esercito canadese: la struttura ospita infatti il Centro di addestramento alle manovre (Cmtc), deputato a simulare scenari realistici di combattimento, e il Centro di addestramento della 3ª Divisione canadese, specializzato nella formazione di base della fanteria.

L'incendio alla base militare in Canada

Secondo quanto riportato dall’emittente Cbc, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’area riservata all’addestramento militare. L’insediamento, considerato tra i più attivi del Paese, ospita il Canadian Manoeuvre Training Centre e il 3rd Canadian Division Training Centre. A causa di forti raffiche di vento, stimate fino a 100 km/h, il fronte di fuoco ha rapidamente superato il perimetro della struttura estendendosi al territorio circostante e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco da diverse giurisdizioni.

Le strutture di Wainwright sono risultate “completamente sopraffatte”, rendendo necessario il trasferimento dei pazienti più critici verso Edmonton, dove è scattato il codice arancione per la gestione delle maxiemergenze. Il medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital, ha dichiarato alla Cbc: “Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni”.

Sul territorio è stato istituito un centro di coordinamento per le emergenze e il distretto municipale ha diffuso un appello alla cittadinanza: “Evitate la zona e lasciate libere le strade per i veicoli di soccorso. Non dirigetevi verso il luogo dell’incidente e non cercate di avvicinarvi per osservarlo”.

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta.



Our thoughts are with all the brave women and men affected.



We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our… — Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026

Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro canadese, Ospedali al collasso ed emergenza a Edmonton. Carney: “Grave incidente, massima cooperazione”, parlando di “un grave incidente che ha causato un incendio di vaste proporzioni” e confermando che il governo federale sta collaborando con le istituzioni provinciali dell’Alberta e gli amministratori locali. La premier provinciale, Danielle Smith, ha a sua volta descritto l’accaduto come “significativo e tragico”.

Il ministro della Difesa McGuinty ha fatto sapere all’emittente Ctv che le Forze armate, il dipartimento della Difesa nazionale e le agenzie federali stanno lavorando congiuntamente “per mobilitare tutto il sostegno necessario e per ricostruire i dettagli di quanto accaduto”.